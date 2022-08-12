На ПК с процессором «Эльбрус» запустили GTA V и «Ведьмака 3»

Блогер запустил на ПК с российским процессором «Эльбрус-8С» GTA V и другие игры

Автор YouTube-канала Elbrus PC Play продемонстрировал возможности российского процессора «Эльбрус» в современных играх. Об этом сообщает издание DTF.

Энтузиаст протестировал различные игры на компьютере с восьмиядерным процессором «Эльбрус-801», 32 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Radeon R9 370. Ютубер проводил эксперимент на Windows 10, система имитировала процессор Intel Core 2 Duo E7400 из-за ограничений «Эльбруса». В ходе теста блогер запустил на ПК несколько игр.

Автору удалось продемонстрировать с помощью станции DOOM, Cyberpunk 2077, GTA V и «Ведьмак 3». В DOOM частота кадров составила около 25 fps, в более современной Cyberpunk 2077 — 10 fps. Во время запуска «Ведьмака 3» игра заметно подтормаживала, средний показатель частоты кадров составил 16 fps. В GTA V энтузиасту удалось максимально загрузить все ядра процессора, чего не получилось в других играх, частота кадров упала до 10 fps.

В заключение автор канала Elbrus PC Play заметил, что процессор «Эльбрус-8С» не предназначен для массового потребителя. Также блогер подчеркнул, что проводил тестирование на Windows 7 и даже добился более высоких показателей, но некоторые тайтлы не поддерживают устаревшую систему.

В августе 2021 года концерн «Автоматика» представил первый бюджетный компьютер на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3». Представители компании подчеркнули, что ПК позиционируется в качестве дешевого офисного компьютера.