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Россияне пожаловались на «адское» прохождение границы с Эстонией

GoSwift: очередь из 300 автомобилей образовалась на границе Эстонии и России

Фото: Shutterstock

На пограничном пункте «Нарва» на русско-эстонской границе образовалась очередь, для прохождения которой потребуется более 20 часов. Об этом стало известно из данных портала GoSwift.

Согласно сайту, на границе между Эстонией и Россией скопилось более 300 автомобилей, время ее прохождения по записи задерживается на 16 часов. Время ожидания в живой очереди составляет 25 часов.

«Фонтанка» уточняет, что в час границу проходит от одной до 12 машин. По словам читателя издания, который находится на пограничном пункте с эстонской стороны, возвращение в Россию превратилось «в самый настоящий ад для автомобилистов» — люди вынуждены ждать в многочасовых очередях, так как смс-оповещения о порядке продвижения границы не приходит на российские номера. «У людей истерика. Не купить ни воды, ни еды. Туалет платный, за один евро», — пожаловался россиянин.

Ранее в августе сообщалось, что запрет на въезд в Эстонию для россиян по эстонскому шенгену, который вступит в силу 18 августа, может негативно повлиять на автомобильный туризм в России. Эксперт Анатолий Караваев считает, что больше всего пострадают жители Санкт-Петербурга.

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Дарья Рыбак
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