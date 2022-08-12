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Россиянам раскрыли негативные последствия запрета на въезд в Эстонию

Autonews: запрет на въезд в Эстонию из России негативно повлияет на автомобильный туризм

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Решение эстонских властей о запрете на въезд в страну из России по эстонскому шенгену может негативно повлиять на автомобильный туризм в России. О последствиях для россиян сообщает Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, обычно это направление выбирали туристы для семейного отдыха, также через Эстонию российские путешественники летали в другие европейские страны. В частности, многие путешественники приезжали в Таллин на машине, оставляли автомобили на парковках и садились на самолет.

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Эксперт Анатолий Караваев полагает, что от ограничений, которые вступят в силу 18 августа, больше всего пострадают жители Санкт-Петербурга. Из-за географической близости Эстония очень удобна для них для поездок на автомобилях, поэтому у многих петербуржцев был открыт именно эстонский шенген.

Представитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, полагает, что даже после введения ограничений Эстония разрешит российским туристам въезд в страну с визами других европейских стран.

В публикации отмечается, что в настоящее время на разных популярных форумах россияне обсуждают возможные варианты обхода ограничений. В частности, речь идет о въезде в балтийскую страну по шенгенским визам, выданным другими странами ЕС, или же через территорию других государств, входящих в Шенгенскую зону.

11 августа МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. Запрет на въезд вступает в силу 18 августа.

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Ксения Жарова
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