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Российскую версию китайской машины собрались продавать за миллионы рублей

Цена первого автомобиля российского бренда Evolute составит менее трех миллионов рублей

Фото: Evolute

Новый российский бренд Evolute выпустит в продажу свой первый автомобиль — электрический седан i-Pro, цена составит несколько миллионов рублей, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя компании.

Рекомендованную розничную цену, уточнили в организации, собираются установить на уровне менее трех миллионов без учета субсидий по лизинговым и кредитным программам. С учетом программ субсидирования можно рассчитывать на цену около двух миллионов, пояснили в Evolute.

Седан i-Pro создан на базе китайского Dongfeng Aeolus E70. Мощность двигателя — 163 лошадиных силы, также машина получит батарею на 53 киловатт-часа.

Производство запустит липецкая «Моторинвест», старт будет дан в сентябре. В линейке бренда будет пять моделей. Запас хода оценивается от 200 до 700 километров в час, показатель будет зависеть от модели и комплектации.

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Платон Щукин
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