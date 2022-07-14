Назван влияющий на развитие рынка электромобилей в России фактор

Экономист Сигал: успех рынка электромобилей в России зависит от развития инфраструктуры

Успех рынка электромобилей в России зависит от развития инфраструктуры, а именно сетей заправочных станций в регионах. Именно этим в первую очередь стоит заняться, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Липецкий завод «Моторинвест» собирается выпустить новую линейку отечественных электромобилей в сентябре 2022 года, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце», — заявило ведомство.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил также, что на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит. Скидка составит 35 процентов от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей, отметил он. Также Evolute будет участвовать в программе льготного автолизинга.

По информации из открытых источников, отечественный электрокар, возможно, будет иметь 693 лошадиные силы. Предварительная емкость батареи — 88 киловатт, запас хода на одной зарядке — 500 километров. Разгон до 100 километров в час будет занимать 4,5 секунды, максимальная скорость — 230 километров в час

Заправочные станции — ключ к развитию

«Рынок электромобилей в России за последние несколько лет активно развивается и включение в программу льготных лизинга и автокредитования линейки Evolute явно не пройдет для потребителей незамеченным», — отметил Сигал.

Главный вопрос в этом направлении — развитие инфраструктурной сети, подчеркнул он. Особенно это касается заправочных станций для электрокаров в регионах, заключил вице-президент «Опоры России».

«Для примера, в крупных городах России станции подзарядки расположены достаточно удобно, чтобы встретиться минимум трижды на протяжении пути электромобиля даже самой минимальной мощности аккумулятора», — высказался специалист.

В марте стало известно, что Минпромторг и Липецкая область заключили специнвестконтракт на производство электрокаров в регионе. За 11 лет в проект планируют вложить более 13 миллиардов рублей.

Производство электрических автомобилей в России запустит липецкая компания «Моторинвест». Объем выпуска автомобилей за 11 лет достигнет более 242 тысяч машин.

Машины будут создавать под брендом Evolute, в линейке будет пять моделей. Запас хода оценивается от 200 до 700 километров, показатель будет зависеть от модели и комплектации.