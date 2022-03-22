В электрокары в российском регионе вложат миллиарды рублей

Липецкая компания «Моторинвест» вложит в производство электрокаров 13 миллиардов рублей

Минпромторг и Липецкая область заключили специнвестконтракт на производство электрокаров в регионе. За 11 лет в проект планируют вложить более 13 миллиардов рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Производство электрических автомобилей в России запустит липецкая компания «Моторинвест». Объем выпуска автомобилей за 11 лет достигнет более 242 тысяч машин.

Машины будут создавать под брендом Evolute, в линейке будет пять моделей. Запас хода оценивается от 200 до 700 километров в час, показатель будет зависеть от модели и комплектации.

Ранее стало известно, что с третьего квартала 2022 года в России начнут делать электрогрузомобили. Завод, на котором будет производиться сборка и выпуск EVM Pro, расположится в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется, что в первый год завод сможет выпустить тысячу машин.