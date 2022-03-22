Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В электрокары в российском регионе вложат миллиарды рублей

Липецкая компания «Моторинвест» вложит в производство электрокаров 13 миллиардов рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Минпромторг и Липецкая область заключили специнвестконтракт на производство электрокаров в регионе. За 11 лет в проект планируют вложить более 13 миллиардов рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Производство электрических автомобилей в России запустит липецкая компания «Моторинвест». Объем выпуска автомобилей за 11 лет достигнет более 242 тысяч машин.

Машины будут создавать под брендом Evolute, в линейке будет пять моделей. Запас хода оценивается от 200 до 700 километров в час, показатель будет зависеть от модели и комплектации.

Ранее стало известно, что с третьего квартала 2022 года в России начнут делать электрогрузомобили. Завод, на котором будет производиться сборка и выпуск EVM Pro, расположится в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется, что в первый год завод сможет выпустить тысячу машин.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
Россия осталась без новых «Сапсанов»
Придворные Елизаветы II разработали спецоперацию ради сокрытия ее болезней
Китайский посол призвал бизнесменов из КНР «заполнить пустоту» на рынке России
В России выпустят два ракетоносца Ту-160 в 2022 году
В Евросоюзе обсудили введение новых антироссийских санкций
Нобелевский комитет поддержал решение Муратова продать медаль премии
«Новой газете» вынесли предупреждение за отсутствие пометки НКО-иноагента
Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на путевки по России с кешбэком
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.