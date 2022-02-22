Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России начнут делать электрогрузомобили

В России начнут серийное производство электрогрузомобилей с третьего квартала 2022 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С третьего квартала 2022 года в России начнут делать электрогрузомобили. Именно с этого времени планируют начать серийное производство EVM Pro компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус», передает ТАСС.

Делать машины планируют в Москве. Завод, на котором будет производиться сборка и выпуск EVM Pro, расположится в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется, что в первый год завод сможет выпустить тысячу машин, стоимость электрогрузомобиля составит около 2,5 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря

EVM Pro создан в сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси «УАЗ Профи». Машина будет весить 3,5 тонны, а на одном заряде сможет проехать до 300 километров, для сохранения заряда батареи на морозе предусмотрена специальная система обогрева.

Ранее стали известны сроки появления в России серийного электромобиля. Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, производство начнется в 2022-2023 годах. По словам министра, общий объем производства электротранспортных средств в России должен превысить 730 тысяч единиц до 2030 года.

Результаты недавнего исследования «Авто.ру» показали, что большинство россиян (92 процента) готовы пересесть на электромобили рано или поздно. При этом большинство респондентов никогда не садились за руль подобного транспорта. Пока что электрокары продолжают занимать сравнительно маленькую долю рынка в России — всего 0,4 процента от общего объема.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о конце существования Минских соглашений
Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в Австрии в феврале
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом пиджаке Zara и вызвала споры в сети
Москвич пошел на преступление ради соседского кота
Банковский гигант назвал ошибочным пессимизм по поводу рынков
Великобритания назвала необходимым отказ от футбольных турниров в России
Матвиенко назвала цель российской армии в Донбассе
Суд отправил в СИЗО напавшего на советского композитора россиянина
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Донбасс
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.