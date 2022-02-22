С третьего квартала 2022 года в России начнут делать электрогрузомобили. Именно с этого времени планируют начать серийное производство EVM Pro компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус», передает ТАСС.

Делать машины планируют в Москве. Завод, на котором будет производиться сборка и выпуск EVM Pro, расположится в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется, что в первый год завод сможет выпустить тысячу машин, стоимость электрогрузомобиля составит около 2,5 миллиона рублей.

EVM Pro создан в сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси «УАЗ Профи». Машина будет весить 3,5 тонны, а на одном заряде сможет проехать до 300 километров, для сохранения заряда батареи на морозе предусмотрена специальная система обогрева.

Ранее стали известны сроки появления в России серийного электромобиля. Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, производство начнется в 2022-2023 годах. По словам министра, общий объем производства электротранспортных средств в России должен превысить 730 тысяч единиц до 2030 года.

Результаты недавнего исследования «Авто.ру» показали, что большинство россиян (92 процента) готовы пересесть на электромобили рано или поздно. При этом большинство респондентов никогда не садились за руль подобного транспорта. Пока что электрокары продолжают занимать сравнительно маленькую долю рынка в России — всего 0,4 процента от общего объема.