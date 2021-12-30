Названа дата появления в России серийного электромобиля

Серийное производство первого легкового электромобиля начнется в России в 2022-2023 годах. Такую дату появления отечественного электрокара назвал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК.

Министр также напомнил, что общий объем производства электротранспортных средств в России должен превысить 730 тысяч единиц до 2030 года. Такое количество соответствует поставленным целевым показателям. При этом к названному сроку годовой объем электротранспорта должен достичь 10 процентов от общего производства транспорта в стране.

Также с 2022 года государство будет поддерживать отечественные электрокары — по программе льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25 процентов, но не более 625 тысяч рублей.

В концепцию развития электротранспорта в России входит ряд вопросов. В том числе правительство рассчитывает к 2030 году создать зарядную и водородную заправочную инфраструктуру, локализовать компоненты для низкоуглеродного транспорта и стимулировать спрос на такой вид автомобилей.

Ранее в декабре сообщалось, что почти половина россиян хотели бы пересесть на электромобили. 92 процента граждан заявили, что все равно рано или поздно готовы попробовать новый вид транспорта. При этом 19 процентов россиян выразили недоверие электромобилям, а каждый десятый заявил, что не сможет отказаться от автомобиля на двигателе внутреннего сгорания.