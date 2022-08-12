Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В логотипе российской замены Starbucks увидели «все дизайнерское зло мира»

Аналитик Гончаренко: в логотипе замены Starbucks в РФ собрано все дизайнерское зло мира

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Логотип новой сети кофеен, которая станет заменой Starbucks, вызывает слезы, заявил эксперт международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд» Алексей Гончаренко. По его словам, в нем собралось «все дизайнерское зло мира». В разговоре с «Лентой.ру» специалист выразил надежду, что это не конечный вариант логотипа и в будущем дизайнеры проявят больше креативности.

Ранее в электронной базе Роспатента появились заявки на регистрацию нового названия для сети кофеен Sturbucks. В числе вариантов предложены Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Представленный логотип новой сети кофеен, которая должна занять место Starbucks в России, оправдал все худшие опасения, высказался Гончаренко. «Видимо, большой спрос этот конкурс на лучший дизайн и логотип не вызвал. И то, что мы сегодня видим при регистрации бренда от заявителя Антона Пинского, совладельца новой сети кофеин, это, конечно, слезы», — высказался специалист.

Настолько плохо, что даже становится грустно. Собрано практически все дизайнерское брендинговое зло мира

Алексей Гончаренкоэксперт международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд»

Он назвал логотип неудачной попыткой копирования известного бренда. «В итоге ничего нового нет: ни идей, ни исполнения, ни качества, ни стиля, ничего своего, что очень плохо. Все худшее, что мы можем видеть, сейчас наблюдаем в этой регистрации», — высказался эксперт.

Гончаренко выразил надежду, что это не окончательный вариант логотипа и в будущем будут представлены другие. «Очень надеюсь, что у ребят есть еще какие-то варианты в запасе, которые могут спасти ситуацию. Боюсь, что с таким дизайном будут заходить ради интереса, но не задержаться надолго», — предположил он.

С бренда бизнес начинается и заканчивается

Алексей Гончаренкоэксперт международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд»

Ранее стало известно, что в обновленном Starbucks в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится. Новые владельцы, исполнитель Тимати и ресторатор Антон Пинский, смогли приобрести только помещения, а рецепты напитков и блюд остались за американской компанией. Ассортимент, который представят россиянам, еще находится в разработке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
США отказались признавать присоединение Донбасса к России
Байден впервые встретится с Си Цзиньпином в качестве президента
Стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку
Умер барабанщик группы Musical Youth Фредерик Уэйт
Эстония предложила Финляндии блокировать Финский залив для кораблей России
США ужесточат экспорт газовых турбин
Россиянина осудили на 17 лет за убийство молодой беременной любовницы
Сын Ефремова пожаловался на соседей в полицию
В Белоруссии опровергли возможное участие страны в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.