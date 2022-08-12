В логотипе российской замены Starbucks увидели «все дизайнерское зло мира»

Аналитик Гончаренко: в логотипе замены Starbucks в РФ собрано все дизайнерское зло мира

Логотип новой сети кофеен, которая станет заменой Starbucks, вызывает слезы, заявил эксперт международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд» Алексей Гончаренко. По его словам, в нем собралось «все дизайнерское зло мира». В разговоре с «Лентой.ру» специалист выразил надежду, что это не конечный вариант логотипа и в будущем дизайнеры проявят больше креативности.

Ранее в электронной базе Роспатента появились заявки на регистрацию нового названия для сети кофеен Sturbucks. В числе вариантов предложены Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Представленный логотип новой сети кофеен, которая должна занять место Starbucks в России, оправдал все худшие опасения, высказался Гончаренко. «Видимо, большой спрос этот конкурс на лучший дизайн и логотип не вызвал. И то, что мы сегодня видим при регистрации бренда от заявителя Антона Пинского, совладельца новой сети кофеин, это, конечно, слезы», — высказался специалист.

Настолько плохо, что даже становится грустно. Собрано практически все дизайнерское брендинговое зло мира Алексей Гончаренко эксперт международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд»

Он назвал логотип неудачной попыткой копирования известного бренда. «В итоге ничего нового нет: ни идей, ни исполнения, ни качества, ни стиля, ничего своего, что очень плохо. Все худшее, что мы можем видеть, сейчас наблюдаем в этой регистрации», — высказался эксперт.

Гончаренко выразил надежду, что это не окончательный вариант логотипа и в будущем будут представлены другие. «Очень надеюсь, что у ребят есть еще какие-то варианты в запасе, которые могут спасти ситуацию. Боюсь, что с таким дизайном будут заходить ради интереса, но не задержаться надолго», — предположил он.

С бренда бизнес начинается и заканчивается Алексей Гончаренко эксперт международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд»

Ранее стало известно, что в обновленном Starbucks в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится. Новые владельцы, исполнитель Тимати и ресторатор Антон Пинский, смогли приобрести только помещения, а рецепты напитков и блюд остались за американской компанией. Ассортимент, который представят россиянам, еще находится в разработке.