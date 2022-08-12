В Роспатент подали заявки на регистрацию нового названия для Starbucks

РБК: совладелец Starbucks подал заявки в Роспатент на регистрацию нового названия сети

В электронной базе Роспатента появились три заявки ресторатора Антона Пинского на регистрацию нового названия для сети кофеен Sturbucks. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что заявки Пинского были поданы в Роспатент еще во вторник, 9 августа. В числе товарных знаков предложены несколько вариантов — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Ранее стало известно, что в обновленном Starbucks в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится. Новые владельцы смогли приобрести только помещения, а рецепты напитков и блюд остались за американской компанией. Ассортимент, который представят россиянам, еще находится в разработке.

В интервью Ксении Собчак совладелец Sturbucks изначально говорил про два варианта названия сети кофеен в России. В тот момент Пинский предложил использовать Starbox и Stars. Ресторатор также объяснил, что было решено полностью не отказываться от оригинального названия. Тогда, как он уточнил, бренд останется узнаваемым для клиентов.

Российский певец и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, в июле стал совладельцем Starbucks в России вместе с Антоном Пинским. Он отмечал, что посетителям не стоит ждать серьезного ребрендинга.

Новые владельцы имеют право аренды на все 130 помещений сети. В компании трудоустроены около 2000 человек.