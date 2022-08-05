Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России

Пинский: Starbucks в России может получить название Starbox или Stars

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Новый владелец Starbucks Антон Пинский раскрыл два возможных варианта названия сети кофеен в России — Starbox и Stars. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак.

Ресторатор объяснил, что, какое бы название сеть ни получила, в любом случае будет негатив. Поэтому было решено не уходить от оригинального названия, чтобы бренд остался узнаваемым для клиентов. Концепция блюд останется по большей части такой же, отметил Пинский.

Российский певец и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, в июле стал совладельцем Starbucks в России вместе с Пинским. Тимати отмечал, что посетителям не стоит ждать серьезного ребрендинга. Также он предложил всем желающим поучаствовать в разработке названия и логотипа сети кофеен.

Новые владельцы получили право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек. Открытие кофеен состоится в августе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Главу Херсонской области госпитализировали и ввели в медикаментозную кому
Владелец бренда Ritter Sport опроверг слухи о начале производства в России
Психотерапевт назвала способ пережить расставание
Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих
В Британии оценили последствия отставки Папы Римского
Для омовения москвичей привезли воду из реки Ганг
Стилисты раскрыли способы носить летние вещи осенью
Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка
Европа согласовала план экономии газа
Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.