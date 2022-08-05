Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России

Пинский: Starbucks в России может получить название Starbox или Stars

Новый владелец Starbucks Антон Пинский раскрыл два возможных варианта названия сети кофеен в России — Starbox и Stars. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак.

Ресторатор объяснил, что, какое бы название сеть ни получила, в любом случае будет негатив. Поэтому было решено не уходить от оригинального названия, чтобы бренд остался узнаваемым для клиентов. Концепция блюд останется по большей части такой же, отметил Пинский.

Российский певец и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, в июле стал совладельцем Starbucks в России вместе с Пинским. Тимати отмечал, что посетителям не стоит ждать серьезного ребрендинга. Также он предложил всем желающим поучаствовать в разработке названия и логотипа сети кофеен.

Новые владельцы получили право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек. Открытие кофеен состоится в августе.