Фирменное меню Starbucks в России исчезнет

Mash узнал, что в обновленном Starbucks в России исчезнет фирменное меню

В обновленном Starbucks в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится, пишет Mash в своем Telegram-канале.

Как узнало издание, новые владельцы, музыкант Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, смогли выкупить только помещения, а рецепты напитков и блюд остались за американской компанией. Новый ассортимент, который будет представлен россиянам, еще находится в разработке.

Кроме того, в отечественных кофейнях полностью обновится персонал — прежний штат сократили в конце июня, выплатив компенсацию в размере 6 окладов. Топ-менеджеры, тем временем, должности сохранили: предполагается, что их опыт поможет поддержать бизнес на плаву.

Источники Mash также сообщили, что открытие переносится, на сколько — пока неизвестно. В залах кофеен продолжается ремонт, а новые рецепты и название пока не утвердили. Однако уже известно, как будет выглядеть вывеска обновленных точек: вместо сирены Starbucks на нее поместят «лего-мишка» bearbrick. Этот образ уже использовался в другом проекте новых владельцев Starbucks — сети ресторанов паназиатской кухни Redbox. Как выяснили журналисты, 26 июля Юнусов зарегистрировал «лего-мишку» в Роспатенте как новый товарный знак.

Окончательное решение об уходе с российского рынка компания Starbucks приняла в конце мая, а о приобретении кофеен Юнусовым и Пинским стало известно 30 июля. Тогда Тимати заявлял, что открытие кофеен состоится в августе. В августе Пинский раскрыл два возможных варианта названия сети кофеен в России — Starbox и Stars.