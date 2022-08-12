Эстония предложила Финляндии блокировать Финский залив для кораблей России

Министр обороны Эстонии предложил Финляндии блокировать Финский залив для кораблей РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Финляндии блокировать Финский залив для российских кораблей. Об этом он заявил в интервью газете Iltalehti.

Глава Минобороны сообщил, что Финляндия и Эстония ведут переговоры по проекту создания совместной системы береговой ракетной обороны. Он отметил, что это позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей.

Певкур уточнил, что регион Балтийского моря будет зоной общей обороны. «Нельзя составить план обороны Эстонии без учета обороны Финляндии», — указал он.

По данным газеты, в прошлом году Эстония приобрела израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 километров. В то же время у Финляндии есть шведские ракеты МТО 85М с дальностью свыше 100 километров.

В конце июня сообщалось, что министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны (ПВО). Проект по закупке ПВО укрепит региональное сотрудничество и общую оборону.