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В частично рухнувшем в Омске доме люди 4 месяца прожили с огромной дырой в стене

NGS55.RU: в частично рухнувшем в Омске доме люди 4 месяца прожили с огромной дырой в стене

Фото: Telegram-канал «NGS55.RU | Новости Омска»

В стене рухнувшего пятиэтажного жилого дома в Омске четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, которую мог свободно пройти человек. Об этом в пятницу, 12 августа, пишет издание NGS55.RU.

Отмечается, что еще тогда жильцы дома обратились в суд, чтобы здание было признано аварийным.

Ранее сообщалось, что в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Как отмечает Telegram-канал Mash Siberia, год назад по указанному адресу уже обвалился угол здания, и прокуратура выявила серьезные дефекты — из-за ветхости сооружения часть конструкций была повреждена.

Игорь Дмитров
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