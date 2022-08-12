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Украинского военного заподозрили в раскрытии планов армии во время интервью

Анна Маляр: СБУ заподозрила украинского военного в раскрытии в ходе интервью планов армии

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила высокопоставленного военного в раскрытии планов украинской армии во время интервью одному из украинских изданий, в его отношении начато расследование. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, ведомство установило, в интервью военного некому известному изданию содержится информация, которая «по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий». В то же время Маляр не уточнила, о ком именно и каком СМИ идет речь.

В июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровую ревизию в СБУ, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. «Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский своим указом уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Руководителя спецслужбы отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины («Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия»).

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Марина Совина
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