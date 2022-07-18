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Зеленский анонсировал кадровую ревизию в СБУ

Зеленский заявил о кадровой ревизии СБУ, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал кадровую ревизию в Службе безопасности Украины (СБУ), решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

«Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — заявил украинский лидер.

В понедельник, 18 июля, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Документ, согласно данным на сайте Рады, уже передан на рассмотрение руководству парламента и комитету, однако его текст не опубликован. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосует за увольнение Баканова на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Зеленский своим указом уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Руководителя спецслужбы отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины («Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия»).

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Марина Совина
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