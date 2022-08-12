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Генсек НАТО лично попробует решить конфликт в Косово

Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти

Фото: Bernat Armangue / AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти 17 августа в Брюсселе, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Как заявили в НАТО, после переговоров политики отправятся на совместную пресс-конференцию. Причиной встречи послужила нестабильная обстановка на границе Сербии и Косово.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность в регионе будет поставлена под угрозу.

Обострение на сербско-косовской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан

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Татьяна Антоненко
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