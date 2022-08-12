В Латвии оценили решение властей признать Россию спонсором терроризма

Лидер партии «Согласие» назвал провокацией признание Латвией РФ спонсором терроризма

Решение властей Латвии признать Россию спонсором терроризма является провокацией, которая никак не поможет Украине. Об этом лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович заявил в интервью «Газете.ru».

Он оценил соответствующее решение сейма Латвии и усомнился в том, что его могут отменить. По мнению лидера партии, местные политики «используют беду, которая творится на Украине, в своих политических целях» в преддверии выборов в латвийский парламент, которые состоятся октябре.

Урбанович также отметил, что его партия не поддержала решение сейма. «Считаю такое заявление не иначе как провокационным, потому что на самом деле это никак не вредит России, никак не помогает Украине, только ожесточает международный дискурс и внутрилатвийский дискурс», — пояснил он.

11 августа сейм Латвии объявил Россию «государством, спонсирующим терроризм», и призвал страны Европейского союза прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.

После этого сенатор Совета Федерации Сергей Цеков анонсировал ответные меры в отношении Риги, которые, по его словам, в первую очередь будут носить экономический характер. Он уточнил, что речь может идти о запрете транзита грузов через территорию России.