Мэр российского города отреагировал на обрушение части жилого дома

Мэр Шелест поручил организовать места для размещения жильцов, где обрушилась часть дома

Мэр Омска Сергей Шелест, где обрушилась часть жилого многоэтажного дома, поручил организовать места для временного размещения жильцов. О его реакции сообщает Telegram-канал «Новости Омска».

О том, что в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, стало известно в пятницу, 12 августа. Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. Уточнялось, что на место происшествия выехали спасатели.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, в 2021 году по указанному адресу уже обвалился угол здания и прокуратура выявила серьезные дефекты — из-за ветхости сооружения часть конструкций была повреждена. Однако администрация в этой ситуации обвиняла жильцов — якобы те слишком часто принимают душ, из-за чего возникает повышенный уровень влажности.

Также стало известно, что жителей дома в Омске, где рухнула часть стены, ранее уже эвакуировали из-за осыпания кирпичной кладки.