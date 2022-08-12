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Мэр российского города отреагировал на обрушение части жилого дома

Мэр Шелест поручил организовать места для размещения жильцов, где обрушилась часть дома

Кадр: Telegram-канал «Om1.ru: Новости Омска»

Мэр Омска Сергей Шелест, где обрушилась часть жилого многоэтажного дома, поручил организовать места для временного размещения жильцов. О его реакции сообщает Telegram-канал «Новости Омска».

О том, что в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, стало известно в пятницу, 12 августа. Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. Уточнялось, что на место происшествия выехали спасатели.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, в 2021 году по указанному адресу уже обвалился угол здания и прокуратура выявила серьезные дефекты — из-за ветхости сооружения часть конструкций была повреждена. Однако администрация в этой ситуации обвиняла жильцов — якобы те слишком часто принимают душ, из-за чего возникает повышенный уровень влажности.

Также стало известно, что жителей дома в Омске, где рухнула часть стены, ранее уже эвакуировали из-за осыпания кирпичной кладки.

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Сергей Истомин
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