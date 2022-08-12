Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Челябинске усыновили найденного на теплотрассе младенца

В Челябинске подобрали приемную семью для найденного на теплотрассе младенца

Фото: Shutterstock

В Челябинске подобрали приемную семью для младенца, которого прохожий случайно нашел на теплотрассе в Ленинском районе. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на Министерство социальных отношений региона.

По информации издания, трехмесячного ребенка усыновила семейная пара. Отмечается, что родители уже забрали его домой, оформив предварительную опеку.

«Мальчику третий месяц, он активный, хорошо кушает и набирает в весе. Как и все малыши, очень любит, когда его берут на руки», — рассказали журналистам сотрудники пресс-службы регионального Минсоца.

В ноябре 2020 года стало известно, что девочка из американского города Нью-Франклин, штат Миссури, спасла свою семью от гибели в пожаре. Она разбудила родителей и брата, и те успели вовремя эвакуироваться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу»
Казахстан станет продавать часть своей нефти в обход России
Киевские школы полностью отказались от использования русского языка
Ценам на один тип жилья предрекли снижение
МИД России назвал виновных в ухудшении отношений с Японией
Горящая суперъяхта за миллиард рублей попала на видео
В ДНР рассказали о последствиях обстрела шахт со стороны ВСУ
Описано развитие конфликта между США и Китаем
Унесенный ветром зонт пронзил женщину на пляже
Кадыров призвал «засидевшегося в кресле» главу Рослесхоза приехать в Чечню
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.