В Челябинске усыновили найденного на теплотрассе младенца

В Челябинске подобрали приемную семью для найденного на теплотрассе младенца

В Челябинске подобрали приемную семью для младенца, которого прохожий случайно нашел на теплотрассе в Ленинском районе. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на Министерство социальных отношений региона.

По информации издания, трехмесячного ребенка усыновила семейная пара. Отмечается, что родители уже забрали его домой, оформив предварительную опеку.

«Мальчику третий месяц, он активный, хорошо кушает и набирает в весе. Как и все малыши, очень любит, когда его берут на руки», — рассказали журналистам сотрудники пресс-службы регионального Минсоца.

В ноябре 2020 года стало известно, что девочка из американского города Нью-Франклин, штат Миссури, спасла свою семью от гибели в пожаре. Она разбудила родителей и брата, и те успели вовремя эвакуироваться.