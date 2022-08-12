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Из квартиры недавно умершего последнего главы КГБ исчезло наградное оружие

Из квартиры недавно умершего последнего главы КГБ Бакатина исчез наградной пистолет
Вадим Бакатин

Вадим Бакатин. Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Полицейские заметили пропажу наградного пистолета недавно умершего последнего председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадима Бакатина. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Об исчезновении оружия стало известно в ходе проверки участковым квартиры экс-главы КГБ в Несвижском переулке. По данным издания, речь идет о наградном пистолете Макарова. По факту пропажи объявлен розыск.

О смерти Бакатина стало известно 1 августа. Он скончался на 85-м году жизни в Москве. В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР.

При Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого. Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов раскритиковал работу Бакатина. По словам генерала ФСБ, одной из ошибок Бакатина была передача США в 1992 году схемы суперсовременной прослушки нового комплекса зданий американского посольства в Москве. Михайлов заявил, что передача этих материалов нарушила принципы работы спецслужбы, которая «никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна идти на попятную».

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Варвара Кошечкина
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