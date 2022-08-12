Из квартиры недавно умершего последнего главы КГБ исчезло наградное оружие

Из квартиры недавно умершего последнего главы КГБ Бакатина исчез наградной пистолет

Полицейские заметили пропажу наградного пистолета недавно умершего последнего председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадима Бакатина. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Об исчезновении оружия стало известно в ходе проверки участковым квартиры экс-главы КГБ в Несвижском переулке. По данным издания, речь идет о наградном пистолете Макарова. По факту пропажи объявлен розыск.

О смерти Бакатина стало известно 1 августа. Он скончался на 85-м году жизни в Москве. В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР.

При Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого. Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов раскритиковал работу Бакатина. По словам генерала ФСБ, одной из ошибок Бакатина была передача США в 1992 году схемы суперсовременной прослушки нового комплекса зданий американского посольства в Москве. Михайлов заявил, что передача этих материалов нарушила принципы работы спецслужбы, которая «никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна идти на попятную».