Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

После обрушения дома в Омске возбуждено уголовное дело о халатности

Прокуратура Омской области: ремонт обрушившегося дома требовали через суд в 2021 году

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

После обрушения стены жилого дома в Омске возбуждено уголовное дело о халатности: ремонт фасада этого здания от ответственных лиц требовали через суд провести еще до конца 2021 года, из-за неисполнения этого решения также возбуждено дело. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 12 августа, сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, прокуратура Советского округа Омска в судебном порядке потребовала от ответственных лиц провести капитальный ремонт указанного многоквартирного дома. Этого удалось добиться не сразу: сторону прокуратуры занял суд не первой, а апелляционной инстанции. Судебная коллегия согласилась с доводами о том, что ввиду многочисленных дефектов в конструктивных элементах этого дома это несет угрозу жильцам. Потому капитальный ремонт необходимо выполнить до 31 декабря 2021 года, но он все не был сделан.

В итоге прокуратура направила соответствующие материалы о незаконном бездействии в следственные органы; те возбудили уголовные дела по статьям «Халатность» и «злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта» УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
Средняя стоимость дома в США побила исторический рекорд
Житель Италии раскрыл главные секреты для бюджетного путешествия по стране
Шойгу проверил выполнение госзаказа на оборонных предприятиях
Спрогнозирована численность населения Земли к 2070 году
После обрушения дома в Омске возбуждено уголовное дело о халатности
16-летний сын Мадонны пристрастился к одежде матери
SSD оказались опаснее жестких дисков
Появилось видео нападения на писателя Салмана Рушди
Дети Самойловой и Джигана застряли в лифте в новом особняке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.