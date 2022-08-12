После обрушения дома в Омске возбуждено уголовное дело о халатности

Прокуратура Омской области: ремонт обрушившегося дома требовали через суд в 2021 году

После обрушения стены жилого дома в Омске возбуждено уголовное дело о халатности: ремонт фасада этого здания от ответственных лиц требовали через суд провести еще до конца 2021 года, из-за неисполнения этого решения также возбуждено дело. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 12 августа, сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, прокуратура Советского округа Омска в судебном порядке потребовала от ответственных лиц провести капитальный ремонт указанного многоквартирного дома. Этого удалось добиться не сразу: сторону прокуратуры занял суд не первой, а апелляционной инстанции. Судебная коллегия согласилась с доводами о том, что ввиду многочисленных дефектов в конструктивных элементах этого дома это несет угрозу жильцам. Потому капитальный ремонт необходимо выполнить до 31 декабря 2021 года, но он все не был сделан.

В итоге прокуратура направила соответствующие материалы о незаконном бездействии в следственные органы; те возбудили уголовные дела по статьям «Халатность» и «злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта» УК РФ.