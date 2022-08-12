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Жительница частично рухнувшего дома в Омске рассказала об обращениях в суд

Жительница частично рухнувшего дома в Омске Ольга больше года судилась из-за его состояния

Кадр: Telegram-канал «Om1.ru: Новости Омска»

Жительница частично рухнувшего дома в Омске Ольга Попова больше года судилась с администрацией из-за аварийного состояния здания. Об этом женщина рассказала телеканалу «Звезда».

Россиянка отметила, что вместе с остальными жильцами несколько раз обращалась в суд, пытаясь доказать, что в пятиэтажке опасно находиться.

Как только Попова услышала громкий треск и грохот, то сразу поняла, что нужно бежать. По словам жительницы Омска, на первых этажах частично обрушившегося дома давно были трещины.

Попова добавила, что пока идет разбор завалов они с остальными спасшимися жильцами «выкопают оттуда кого-то или нет».

Ранее другой житель рассказал, что в частично рухнувшем доме были трещины до пятого этажа и внутри, и снаружи.

12 августа в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

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Анна Щербакова
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