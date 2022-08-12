Житель Омска рассказал о трещинах до пятого этажа внутри обрушившегося дома

Омичка Дарья: в частично рухнувшем доме были трещины до пятого этажа и внутри, и снаружи

Дыра в рухнувшем в Омске доме образовалась уже год назад, вместо ремонта и расселения жильцов ее просто огородили. Об этом «Ленте.ру» рассказал местный житель Александр. По словам другой местной жительницы Дарьи, трещины в постройке были до пятого этажа и внутри, и снаружи.

В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает издание Baza в Telegram. Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

«Я живу в доме напротив, — рассказал Александр. — Сейчас МЧС всех опрашивает и пытается пересчитать жильцов дома, разгребают завалы. На дом жильцы жаловались давно: год назад там появилась сквозная дыра, но эту часть дома просто огородили красно-белой лентой».

Он также поделился, что, по слухам, причиной проблем могла стать самостоятельная установка душевых кабин жильцами дома.

«Именно такая информация ходит среди жильцов с момента первого обрушения. А дыра просто постоянно становилась все больше, но с этим ничего не делали», — добавил омич.

Другая местная жительница, Дарья, рассказала, что ее подруга вынуждена была переехать из разваливавшегося дома.

«У меня в этом доме подруга живет с детьми. Сейчас она на вахте. Месяц назад им пришлось квартиру снять, там жить страшно: трещины до пятого этажа по всему дому — и внутри, и снаружи. Они уже год с администрацией судятся. Суд и независимый эксперт признали дом аварийным, а администрация подает апелляции и снова пересуд», — поделилась женщина.

В апреле прошлого года жители уже жаловались на частичное обрушение дома. Тогда в администрации города заявили, что опасности для жильцов нет.