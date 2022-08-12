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Жительница частично обрушившегося дома в Омске рассказала о моменте ЧП

Жительница частично обрушившегося дома в Омске: из двери выскочила, а там все рушится

Кадр: Telegram-канал «12 Канал | Новости Омска»

Жительница дома в Омске, у которого обрушилась стена, рассказала подробности ЧП. Слова очевидицы приводит Telegram-канал «12 Канал | Новости Омска».

«Я из двери выскочила, там просто все рушится. А молодой человек за 5 минут до обвала был в душе, а обвалились душ, туалет и вот это все. Ему прям повезло, прям под богом парень ходит», — рассказала женщина.

Об обрушении части пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда стало известно 12 августа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

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Никита Абрамов
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