Названа предварительная версия обрушения части жилого дома в Омске

Экстренные службы: к обрушению части жилой пятиэтажки в Омске привело ее ветхое состояние

Предварительной причиной обрушения части жилой пятиэтажки в Омске стало ее ветхое состояние. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 12 августа, источник в экстренных службах.

Пострадавших при обрушения жилого дома в российском городе нет.

«По предварительным данным, причиной обрушения стало ветхое состояние дома», — отметил представитель экстренных служб.

В МЧС ранее рассказали об эвакуации 40 жильцов частично обрушившегося дома в Омске.

Отмечалось, что в стене рухнувшего пятиэтажного жилого дома четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, которую мог свободно пройти человек.

Частичное обрушение произошло в пятницу, 12 августа, в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе города.

На появившихся в соцсетях кадрах была заметна пробоина в основании омской пятиэтажки. В какой-то момент часть здания обрушивается, близлежащая местность покрывается пылью.