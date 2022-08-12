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Из частично обрушившегося дома в Омске эвакуировали 40 человек

В МЧС сообщили об эвакуации 40 жильцов частично обрушившегося дома в Омске

Фото: Telegram-канал «Baza»

Из частично обрушившегося в Омске жилого дома эвакуированы 40 жильцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

Частичное обрушение произошло в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе города.

Как отмечает Telegram-канал Mash Siberia, год назад по указанному адресу уже обвалился угол здания и прокуратура выявила серьезные дефекты — из-за ветхости сооружения часть конструкций была повреждена.

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Валерий Розенберг
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