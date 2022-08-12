По делу о сгоревших при пожаре детях задержали управляющего гостевым домом

В Подмосковье после гибели трех детей при пожаре в гостевом доме задержали управляющего

В Подмосковье правоохранители задержали управляющего гостевым домом в деревне Малое Видное, где трое детей заживо сгорели при пожаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса (УК) РФ.

11 августа на улице Садовой в трехэтажном кирпичном доме началось возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих детей. Мать заперла их на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего они не смогли выбраться из здания во время пожара.

Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. В тушении участвовали 42 человека и 14 единиц техники. Поздно вечером сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание.

Дело также возбуждено в отношении матери, которая оставила несовершеннолетних в опасности.