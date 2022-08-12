Польше предрекли неспособность покрыть ежесуточную потребность в газе

Аналитик Юшков допустил неспособность Польши покрыть потребности потребления газа

При отсутствии поставок из России Польша может оказаться неспособна покрыть ежесуточные потребности потребления газа во время отопительного сезона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano предрек Польше дефицит газа в ближайшие месяцы. По его словам, стране хватит газа до декабря, а потом она столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов.

Пройдет или не пройдет Польша отопительный сезон, будет зависеть от того, успеют ли запустить газопровод из Норвегии Baltic Pipe Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Страна отказалась от покупок российского газа еще в апреле, когда была озвучена инициатива перехода на рублевые расчеты с "Газпромом". Кроме того, у Польши в этом году в любом случае заканчивался контракт на поставки российского газа, и продлевать его не собирались», — сказал Юшков

По словам аналитика, ежегодно Польша получала 9-9,5 миллиарда кубометров российского газа. При этом, ожидалось, что мощность Baltic Pipe составит 10 миллиардов, то есть, замена получалась равнозначной. Но проблема оказалась в том, что загружать норвежский газопровод нечем.

«Baltic Pipe берет начало даже не в месторождении Норвегии, а в другом газопроводе, идущем в Германию. Учитывая, что объемы добычи газа в стране не растут, Польше надо перекупить объемы, идущие в Германию. Была информация о том, что они законтрактовали 3 миллиарда, но нужно еще 7. Газопровод недозагружен. И, более того, появляется информация, что и достроить Baltic Pipe к началу отопительного сезона не успевают», — предупредил Юшков.

В случае ранних морозов, суточное потребление газа в Польше окажется достаточно большим. При этом у страны есть такие источники, как собственная добыча, СПГ-терминал, подземные хранилища газа, заполненные почти на 100 процентов.

«Проблема в том, что польские ПХГ достаточно маленькие, если брать газ оттуда, то запасы израсходуются достаточно быстро. СПГ-терминал тоже небольшой. Так что ожидания, что российский газ удастся полностью заместить норвежским, — очень рискованны. Вполне вероятно, что Польше придется решать проблему того, как покрыть суточные потребности в газе при отсутствии российских поставок во время отопительного сезона», — заключил аналитик.

Ранее бывший вице-премьер и экс-министр экономики Польши Януш Пехоциньски предрек стране «дорогую зиму» из-за стоимости угля. По его словам, в течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, в шахтах, в электростанциях упали на 84 процента. «Это пример тотального хаоса, отсутствия успешных действий и отсутствия хорошего конкретного анализа. (...) Никто не анализировал того, что мы экспортируем 1,5 миллиона тонн угля», — сказал он.