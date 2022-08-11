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Greenpeace предрек Польше дефицит газа в ближайшие месяцы

Представитель Greenpeace Polska Юзефяк предрек Польше дефицит газа на уровне 40 процентов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano предрек Польше дефицит газа в ближайшие месяцы.

По его словам, стране хватит газа до декабря, а потом она столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов.

«Мы несколько месяцев слышали заверения правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось — аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом. Правительство заверяет, что газа нам хватит на зиму. Мы решили это проверить», — заявил он.

Юзефяк добавил, что аналитиками был проанализирован рынок газа в Европе, в Польше, а также контракты и состояние хранилищ в стране. По его словам, если перед отопительным сезоном PGNiG не заключит новые контракты, то нехватку газа придется восполнять закупкой на бирже. В таком случае ожидаются траты на уровне более 30 миллиардов злотых (более шести миллиардов долларов). Эксперт заявил, что это может привести к еще большему подорожанию газа в стране.

«Правительство делает хорошую мину при плохой игре. Ситуация очень накаленная», — подчеркнул он. Юзефяк отметил, что в настоящее время вся Европа «охвачена газовым кризисом». Он считает, нехватку будет сложно восполнить, поскольку очередь на покупку дополнительного газа очень длинная.

Юзефяк призвал в сложившейся ситуации не только думать о том, как пережить предстоящую зиму, а также начинать действовать, чтобы Польша как можно скорее стала независимой от ископаемого топлива.

Ранее бывший вице-премьер и экс-министр экономики Польши Януш Пехоциньски предрек стране «дорогую зиму» из-за стоимости угля. По его словам, в течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, в шахтах, в электростанциях упали на 84 процента. «Это пример тотального хаоса, отсутствия успешных действий и отсутствия хорошего конкретного анализа. <...> Никто не анализировал того, что мы экспортируем 1,5 миллиона тонн угля», — сказал он.

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Марина Совина
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