Китайский посол пообещал России рекордный объем двусторонней торговли

Посол КНР Ханьхуэй: объем торговли с Россией достигнет рекорда в 2022 году

Торговое сотрудничество России и Китая демонстрирует рост, в текущем году можно ожидать нового рекорда. С обещанием соответствующих результатов выступил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Уверен, что объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к цели в 200 миллиардов долларов, которую поставили главы наших государств», — отметил Чжан Ханьхуэй.

С января по июль товарооборот между странами вырос почти на 30 процентов. Импорт продукции из Китая вырос незначительно, на 5,2 процента, а поставки из России в КНР увеличились почти на 50 процентов, по оценкам китайской стороны.

Посол заявил, что текущих результатов достичь в условиях ограничений было непросто. Дипломат отметил, что санкции, введенные в отношении России, вызвали «определенные помехи» в российско-китайском сотрудничестве.

После введения санкций в отношении России, усложнивших для страны торговлю с Западом в том числе в энергосекторе, растет экспорт нефти в страны Азии, включая Китай. При этом восточные партнеры пользуются существенной скидкой: для Китая дисконт по российской ESPO по сравнению со сходными сортами других поставщиков составляет 10-12 долларов за баррель.