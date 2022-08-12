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Шарий осудил Литву за расследование против него

Украинский блогер Шарий назвал отчаянным решение Литвы начать против него расследование

Фото: Анатолий Шарий / Youtube

Украинский оппозиционный блогер и журналист Анатолий Шарий осудил решение Литвы начать расследование против него. Об этом говорится в Telegram-канале блогера.

Шарий назвал решение литовских властей отчаянным и подметил, что уже почти 10 лет не имеет никакого отношения к Литве. Кроме того, журналист не открывал счетов в прибалтийской республике, а также не имеет там недвижимости и финансовых интересов. «Туда никогда не заходили никакие средства, и я никогда не был налоговым резидентом Литвы», — написал он.

Блогер обвинил республику в развязывании скандала вне границ страны и добавил, что будет с интересом наблюдать за попыткой Литвы «натянуть сову на глобус».

Ранее Генпрокуратура Литвы заподозрила Шария в отмывании денег, сообщил портал 15min.lt. Расследование было начато после неоднократных заявлений юриста Марка Фейгина с требованием проверить финансовое состояние журналиста.

В июне суд во Львове принял решение запретить партию «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Позже аналогичное решение было принято в отношении партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины (СПУ) и «Партии Шария».

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Анастасия Заикина
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