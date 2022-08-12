SSD оказались опаснее жестких дисков

Производство SSD провоцирует выброс повышенного количества опасного углекислого газа

Международная группа ученых отметила повышенный выброс вредных веществ в атмосферу при производстве SSD. Результаты исследований были опубликованы в виде препринта в репозитории arXiv.

По словам ученых Университета Висконсин-Мэдисон (США) и Университета Британской Колумбии (Канада), твердотельные накопители из-за более высокой скорости и низкого энергопотребления являются более предпочтительными, чем обычные жесткие диски. Однако производство SSD провоцирует выброс в атмосферу повышенное количество опасного углекислого газа.

«Большая часть выбросов углерода SSD уже произошла до того, как кто-либо начал его использовать», — отметили авторы. Оказалось, что на твердотельный накопитель приходится до 38 процентов от общей массы выбросов, полученных при производстве ПК. При этом на жесткий диск приходится 9 процентов, процессор — 4 процента, видеокарту — 11 процентов, материнскую плату — 17 процентов, ОЗУ — 9 процентов, блоки питания — 4 процентов, корпус — 6 процентов.

Исследователи пришли к выводу, что в течение 5-10 лет жесткий диск будет потреблять больше энергии, чем твердотельный накопитель, но меньше, чем затрачено на создание SSD. Ученые отметили, что сокращение производства накопителей приведет к дефициту, поэтому заявили, что необходимо модернизировать технический процесс.

В начале лета Microsoft предсказала постепенный отказ от жестких дисков. Стало известно, что Microsoft призвала производителей компьютеров начать постепенно отказываться от HDD в ПК и закончить этот процесс к 2023 году.