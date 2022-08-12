Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российской бане нашли тело младенца

В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Тело младенца нашли в Кизильском районе Челябинской области. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его информации, тело младенца нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. Предварительно, сотрудники правоохранительных органов установили личность матери — ей оказалась 26-летняя местная жительница.

Предполагаемая мать новорожденного ребенка не состояла на учете по беременности. «Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — сказал источник издания.

Ранее в Челябинске жители обнаружили тело новорожденной девочки у проезжей части. Матерью ребенка оказалась бездомная женщина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске
Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
Баку пригрозил Еревану новой спецоперацией в случае провокации
На спевшего гимн России с ЛГБТ-флагом ветерана Чечни Бомбу Киберсиси завели дело
Переполненный пляж Крыма рядом с пострадавшим от взрывов районом попал на видео
ФСБ задержала россиянина за экстремизм и оскорбление чувств верующих
В Испании заявили о скором открытии спасительного для Европы газопровода
Умер основатель модного бренда Topshop
Москвичи массово заинтересовались посуточной арендой квартир
Apple заработает на отказе от Lightning
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.