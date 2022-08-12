В российской бане нашли тело младенца

В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка

Тело младенца нашли в Кизильском районе Челябинской области. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его информации, тело младенца нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. Предварительно, сотрудники правоохранительных органов установили личность матери — ей оказалась 26-летняя местная жительница.

Предполагаемая мать новорожденного ребенка не состояла на учете по беременности. «Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — сказал источник издания.

Ранее в Челябинске жители обнаружили тело новорожденной девочки у проезжей части. Матерью ребенка оказалась бездомная женщина.