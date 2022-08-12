Доставленный в суд для избрания меры пресечения скопинский маньяк попал на видео

Следствие просит отправить под домашний арест скопинского маньяка, его доставили в суд

Доставленный в суд для избрания меры пресечения скопинский маньяк Виктор Мохов, который помог подозреваемому в убийстве в Рязанской области спрятать труп в подвале своего дома, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал IZ.RU.

На кадрах видно, как Мохов проходит в зал суда, после чего он отвечает «Так получилось» на вопрос корреспондента, почему он сразу не сообщил в полицию о преступлении.

Скопинского маньяка следствие требует отправить под домашний арест.

2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.