Допрос скопинского маньяка по делу о сокрытии преступления попал на видео

СКР показал видео допроса скопинского маньяка Мохова по делу о сокрытии преступления

Допрос скопинского маньяка Виктора Мохова, который помог подозреваемому в убийстве в Рязанской области спрятать труп в подвале своего дома, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как Мохов рассказывает правоохранителю о преступлении, а затем во время следственного эксперимента показывает, где и как прятал тело.

2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.