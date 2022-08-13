В США перечислили устаревшее оружие спецоперации на Украине

Popular Mechanics: в ходе спецоперации используется ряд устаревших моделей оружия

В ходе спецоперации России на Украине стороны конфликта используют ряд устаревших подходов и моделей оружия. Их перечислил американский журнал Popular Mechanics.

Первым в списке идут окопы, которые, согласно изданию, досточно легко уничтожаются при помощи современных беспилотников.

В журнале уверены, что недостаточная маневренность сделает непригодными в будущем буксируемые гаубицы, которые сравнительно легко могут уничтожаться ответным огнем в случае, если после выстрела не будут отведены с занимаемой позиции.

Третьим в перечне идут штурмовые самолеты, которые уязвимы перед развитой противовоздушной обороной (ПВО) противника, четвертым — танки, которые, как уверяет издание, сравнительно легко могут быть уничтожены беспилотниками.

В августе РИА Новости со ссылкой на бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Юрия Балуевского сообщило, что простые квадрокоптеры китайского производства совершили настоящую революцию в ствольной и реактивной артиллерии.

В том же месяце издание Breaking Defense сообщило, что компании Boeing (США) и Nammo (Норвегия) испытали артиллерийский снаряд Ramjet 155 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД).