Американскому хоккеисту отказали в продаже коньков из-за работы в России

Американскому хоккеисту Бродхерсту отказали в продаже коньков из-за работы в «Авангарде»

Американскому хоккеисту Алексу Бродхерсту отказали в продаже коньков из-за работы в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Экипировку Bauer и CCM просто невозможно достать. Бродхерст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед отъездом в Россию. Но как только он подписал контракт с "Авангардом", ему отказали в исполнении заказа», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. Он добавил, что из-за увеличения отдельных статей расхода пришлось сокращать бюджет клуба.

«Авангард» заключил контракт с Бродхерстом 23 июня. Отмечается, что соглашение рассчитано на год.

8 марта Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила контакты с представителями КХЛ. Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут легко подписывать свободных агентов из КХЛ.