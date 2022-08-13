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В Минобороны рассказали об уничтоженной артиллерии ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении двух взводов РСЗО «Град» ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили несколько артиллерийских взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30.

По уточненным данным Минобороны от 13 августа, с начала спецоперации российские военные уничтожили 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее ВС России удалось подавить четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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