Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении двух взводов РСЗО «Град» ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили несколько артиллерийских взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30.

По уточненным данным Минобороны от 13 августа, с начала спецоперации российские военные уничтожили 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее ВС России удалось подавить четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.