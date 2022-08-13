В Минобороны рассказали об уничтоженной артиллерии ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили несколько артиллерийских взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30.
По уточненным данным Минобороны от 13 августа, с начала спецоперации российские военные уничтожили 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.
Днем ранее ВС России удалось подавить четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.