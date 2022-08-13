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Госдеп США выразил беспокойство из-за суда над иностранными наемниками ВСУ

Госдеп: США обеспокоены тем, что в ДНР выдвинут обвинения против иностранных наемников
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Вашингтон обеспокоен тем, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) может предъявить обвинения против иностранных наемников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

По словам дипломата, в ДНР могут выдвинуть обвинения гражданину Хорватии, трем подданным Великобритании и подданному Швеции, входивших в состав полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований. «Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал Блинкен.

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15 августа суд рассмотрит дела гражданина Швеции Матиаса Густавссона, уроженца Хорватии Векослава Пребега, а также трех подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили. Согласно законодательству ДНР, если их вина будет доказана, наемникам может грозить смертная казнь.

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Марина Совина
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