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В ДНР назвали дату суда над иностранными наемниками ВСУ

Суд ДНР рассмотрит дела наемников ВСУ из Великобритании, Швеции и Хорватии 15 августа

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) 15 августа рассмотрит дела граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавших в качестве наемников на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает Telegram-канал «Интерфакс».

Сообщается, что суд рассмотрит дела гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега, а также трех подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили.

Согласно законодательству ДНР, если их вина будет доказана, наемникам может грозить смертная казнь.

9 июня Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве британца Шона Пиннера, его соотечественника Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Они были приговорены к исключительной мере наказания. Все осужденные подали апелляцию.

Алевтина Запольская
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