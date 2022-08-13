МИД России рассказал о «тихой дипломатии» по обмену Бута

Глава департамента МИД России Дарчиев: «тихая дипломатия» по обмену Бута продолжается

«Тихая дипломатия» по возможности обмена отбывающего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута продолжается и должна принести плоды, рассказал директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев, пишет ТАСС.

Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит обсуждение этого вопроса с Москвой. «"Тихая дипломатия" продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — подчеркнул глава департамента.

27 июля сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.

29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.