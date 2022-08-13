Появились сообщения о ДТП с пьяными украинскими дипломатами в Вене

Kronen Zeitung: пьяные украинские дипломаты устроили ДТП в Вене

Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и пытались скрыться с места происшествия в центре Вены. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники, близкие к делу.

Инцидент произошел недалеко от городской ратуши. Автомобиль с работниками посольства Украины врезался в хвост другой машины, на которой ехали четверо иностранных туристов. Пострадавшие сразу же вызвали полицию, которая прибыла через несколько минут, однако нарушители попытались уехать.

Погоня заняла некоторое время, однако, даже когда их догнали, преступники отказывались покидать машину. Венским правоохранителям пришлось пригрозить им огнестрельным оружием. По данным собеседников издания, в автомобиле с посольскими номерами оказались высокопоставленные украинские дипломаты.

Источники заверили, что в настоящий момент решается вопрос о лишении украинцев их дипломатического иммунитета для проведения следствия над ними. «Если посольство Украины в Вене не снимет с подозреваемых иммунитет добровольно, это неслыханное буйство останется безнаказанным», — заявили в издании.

21 июня гражданин Украины, проживающий в студенческом общежитии Вены, устроил ссору с соседями. Когда на место прибыли полицейские, он разделся до трусов и демонстративно сломал лежавший рядом пылесос. Хотя сотрудники пытались успокоить украинца, он принялся наносить им удары руками и ногами. В итоге нарушителя смогли задержать.