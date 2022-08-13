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Появились сообщения о ДТП с пьяными украинскими дипломатами в Вене

Kronen Zeitung: пьяные украинские дипломаты устроили ДТП в Вене

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и пытались скрыться с места происшествия в центре Вены. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники, близкие к делу.

Инцидент произошел недалеко от городской ратуши. Автомобиль с работниками посольства Украины врезался в хвост другой машины, на которой ехали четверо иностранных туристов. Пострадавшие сразу же вызвали полицию, которая прибыла через несколько минут, однако нарушители попытались уехать.

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Погоня заняла некоторое время, однако, даже когда их догнали, преступники отказывались покидать машину. Венским правоохранителям пришлось пригрозить им огнестрельным оружием. По данным собеседников издания, в автомобиле с посольскими номерами оказались высокопоставленные украинские дипломаты.

Источники заверили, что в настоящий момент решается вопрос о лишении украинцев их дипломатического иммунитета для проведения следствия над ними. «Если посольство Украины в Вене не снимет с подозреваемых иммунитет добровольно, это неслыханное буйство останется безнаказанным», — заявили в издании.

21 июня гражданин Украины, проживающий в студенческом общежитии Вены, устроил ссору с соседями. Когда на место прибыли полицейские, он разделся до трусов и демонстративно сломал лежавший рядом пылесос. Хотя сотрудники пытались успокоить украинца, он принялся наносить им удары руками и ногами. В итоге нарушителя смогли задержать.

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Николай Чигасов
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