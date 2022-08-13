Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдуме отреагировали на угрозу закрыть Финский залив для российских кораблей

Депутат Швыткин назвал план Эстонии закрыть Финский залив для кораблей из РФ нереальным

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

План министра обороны Эстонии Ханно Певкур ограничить Финский залив для российских кораблей является нереальным. Если Эстония будет предпринимать активные действия по названному вопросу, то России придется принять ответные меры. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на угрозу заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

12 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Финляндии блокировать Финский залив для российских кораблей. Также глава Минобороны сообщил, что Эстония и Финляндия ведут переговоры по проекту создания совместной системы береговой ракетной обороны. Он отметил, что это позволит «закрыть» Финский залив для кораблей из России.

Этот план нереален

Юрий Швыткиндепутат

«Нужно отметить, что для российских военных кораблей преград никаких нет. Мы не стремимся к эскалации напряженности. Однако такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действия с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии», — заявил депутат.

Депутат напомнил, что российский военно-морской флот имеет в своем арсенале ракеты «Циркон» и «Калибр». «Учитывая технические возможности противоракетной обороны со стороны Эстонии и Финляндии, я не вижу здесь каких-то новейших технологий, которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны», — добавил он.

Ранее стало известно, что министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны (ПВО). Проект по закупке ПВО должен укрепить региональное сотрудничество и общую оборону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД допустили расширение географии спецоперации России
В Кабуле прогремел взрыв
Появились сообщения о ДТП с пьяными украинскими дипломатами в Вене
В Госдуме отреагировали на угрозу закрыть Финский залив для российских кораблей
В Приднестровье семилетняя девочка от скуки сожгла квартиру и попала на видео
В России выявили 28 694 случая COVID-19
Читатели Guardian высказали опасение из-за возможного прихода к власти Трасс
Мясников высказался о вакцинации от COVID-19 пожилых пациентов из групп риска
Россия назвала условие для нормализации отношений с США
Франция отказалась создавать с Россией прибор для Индии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.