Глава UFC назвал любимый момент в истории организации

Глава UFC Дэйна Уайт назвал нокаут Тито Ортиза от Чака Лидделла любимым моментом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал любимый момент в истории организации. Промоутер ответил на соответствующие вопросы в соцетях в ролике от GQ на YouTube.

«Любимый момент — когда Чак Лидделл отправил в нокаут Тито Ортиза», — заявил Уайт. У промоутера и Ортиза были напряженные отношения. По словам самого промоутера, однажды они даже подрались на борту частного самолета.

Тито Ортиз дрался с Лидделлом трижды. Первые два поединка прошли под эгидой UFC. Лидделл победил в обоих, каждый раз отправляя соперника в нокаут. В 2018 году ветераны вновь вышли в клетку в рамках Golden Boy Promotion. В этой схватке победу одержал Ортиз.

Оба бойца были подопечными Уайта, когда промоутер начал работать в смешанных единоборствах. В 2001 году американец возглавил UFC, после чего отношения с Ортизом начали портиться. Лидделл стал одной из звезд промоушена.