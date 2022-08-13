Дворкович отреагировал на предложение исключить Россию из FIDE

Аркадий Дворкович заявил, что не думает о призывах исключить Россию из FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отреагировал на предложение датского гроссмейстера Петера Хайне Нильсена исключить Россию из организации. Его слова приводит РБК.

Дворкович заявил, что предпочитает думать не о призывах исключить Россию из международных федераций, а о благе всего шахматного мира. «Я предпочитаю не думать над каждым подобным высказыванием», — подчеркнул он.

Ранее Нильсен написал в Twitter, что Федерацию шахмат России (ФШР) нужно исключить из FIDE. Причиной стало вручение россиянину Сергею Карякину государственной награды.

Петер Хайне Нильсен — пятикратный чемпион Дании по шахматам. На прошедших выборах президента FIDE Нильсен был в команде украинца Андрея Баришпольца, который проиграл Аркадию Дворковичу.