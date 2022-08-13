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Финский ресторан прокомментировал сообщения об отдельной плате для русских

Финский ресторан Napule Pizzeria Napoletana отверг введение отдельной платы для русских

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию о том, что требовал отдельную плату с гостей из России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заведения.

Как уточнило руководство ресторана, в интернете распространилось изображение поддельной квитанции. На ней видно, что с покупателя якобы «сняли пять евро, потому что он русский». «Этот чек не от Napule. Мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось», — прокомментировали в пиццерии. В заведении отвергли введение отдельной платы для русских.

Компания планирует обратиться в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела.

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Информация о том, что финский ресторан начал взимать отдельную плату с русских, появилась в СМИ и социальных сетях. В счете, который выложили в сети, видно, что помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: «Русский, отправляйся домой» («Venäläinen, mene kotiin»).

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что нарушения прав граждан России в странах «коллективного Запада» стали массовыми после начала спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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