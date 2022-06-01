В МИД заявили о «тотальной дискриминации» россиян на Западе

МИД РФ представил доклад о массовых нарушениях прав россиян на Западе

Нарушения прав граждан России в странах «коллективного Запада» стали массовыми после начала спецоперации страны на Украине. Об этом сообщается в докладе, который представил МИД России на своем официальном сайте.

В ведомстве заявили о «тотальной дискриминации» россиян на Западе и подчеркнули, что проявления русофобии шокируют своей дикостью.

«Среди наиболее распространенных нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и тому подобное», — сообщается в документе.

Доклад является продолжением работы МИД России по привлечению внимания к проблемам, с которыми сталкиваются граждане стране за рубежом. С момента публикации предыдущего документа, посвященного этому вопросу, «не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось». К трудностям россиян за границей добавилась «шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины».