Заправляющих автомобили в России финнов назвали государственными изменниками

Yle: заправляющихся в России финнов начали назвать государственными изменниками

Жители Финляндии начали называть государственными изменниками своих сограждан, заправляющих автомобили в России. Об этом сообщается в материале финского телеканала Yle.

На сегодня в стране наметился конфликт по поводу «заправочного туризма» в Россию. Одни считают, что таким образом финны спонсируют российскую армию, сражающуюся с украинскими радикалами, что осуждается в Финляндии, другие называют подобную практику вынужденной необходимостью в условиях роста цен на топливо.

При этом телеканал сообщил, что поездки в Россию за бензином не устраивают многих граждан Финляндии. Однако бензин по финским ценам становится не по карману людям. При этом таможенники никак не противодействуют подобному поведению финнов.

Ранее Финляндия ввела запрет на ввоз физическими лицами нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях. Представитель финской таможни Туула Ляхдеринне рассказала, что такое решение объясняется санкциями против России, которые Евросоюз ввел 4 июня. Ограничения накладываются на прямую или косвенная покупку, импорт или передачу нефтепродуктов из России.