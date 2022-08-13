Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Заправляющих автомобили в России финнов назвали государственными изменниками

Yle: заправляющихся в России финнов начали назвать государственными изменниками
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Жители Финляндии начали называть государственными изменниками своих сограждан, заправляющих автомобили в России. Об этом сообщается в материале финского телеканала Yle.

На сегодня в стране наметился конфликт по поводу «заправочного туризма» в Россию. Одни считают, что таким образом финны спонсируют российскую армию, сражающуюся с украинскими радикалами, что осуждается в Финляндии, другие называют подобную практику вынужденной необходимостью в условиях роста цен на топливо.

При этом телеканал сообщил, что поездки в Россию за бензином не устраивают многих граждан Финляндии. Однако бензин по финским ценам становится не по карману людям. При этом таможенники никак не противодействуют подобному поведению финнов.

Ранее Финляндия ввела запрет на ввоз физическими лицами нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях. Представитель финской таможни Туула Ляхдеринне рассказала, что такое решение объясняется санкциями против России, которые Евросоюз ввел 4 июня. Ограничения накладываются на прямую или косвенная покупку, импорт или передачу нефтепродуктов из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ
Стало известно о перспективах лишившейся российского газа Европы
Трос тарзанки оборвался под ребенком на детской площадке в Подмосковье
Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой
На Украине снесли памятник известному русскому писателю
Заправляющих автомобили в России финнов назвали государственными изменниками
Словакия передала Украине партию артиллерийских установок
Танец 57-летней Безруковой в нижнем белье попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.