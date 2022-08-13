Нурмагомедов отреагировал на претензии Оливейры

Хабиб Нурмагомедов отверг обвинения Чарльза Оливейры в надменном отношении к бразильцу

Боец и тренер Хабиб Нурмагомедов отреагировал на претензии бразильца Чарльза Оливейры, который обвинил россиянина в надменном к нему отношении. Слова Нурмагомедова приводит Bloody Elbow.

33-летний Нурмагомедов отверг обвинения бразильского спортсмена. Он напомнил, что неоднократно называл Оливейру чемпионом. Бразильцу предстоит поединок с соратником Нурмагомедова Исламом Махачевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 23 октября в Абу-Даби.

«Никакой надменности с моей стороны не было. Я говорил о том, что мы хотели завершить поединок как можно раньше. В этом нет недооценки. У нас план на бой, мы хотим завершить его быстро. Думаю, у Чарльза тоже есть свое видение схватки и он хотел бы выиграть досрочно», — уточнил Нурмагомедов.

Россиянин напомнил, что высоко оценивает соперника Махачева. Он обратил внимание на то, что Оливейра одержал 11 побед подряд.

Махачев и Оливейра поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее пояс удерживал бразилец, однако он утратил его из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи.